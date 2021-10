Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rollerfahrerin gestürzt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 19.55 Uhr, befuhr eine 27-jährige Rollerfahrerin die Karlstraße. Sie wollte nach rechts in die Frauenstraße einbiegen. Dabei erschrak sie sich an einem entgegenkommenden Linksabbieger. Beim Abbremsen auf der regennassen Fahrbahn kam sie zu Fall und wurde leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

