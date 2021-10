Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Betrunken in den Gegenverkehr

Vier Menschen wurden am Freitag bei einem Unfall bei Heiningen verletzt.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall kurz nach zehn Uhr. Ein 21-Jähriger kam mit seinem BMW auf der Landstraße von Göppingen her. In einer Kurve geriet das Auto zu weit nach links, so die Erkenntnisse der Polizei. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Darin wurde der Fahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr benötigte etwa eine Stunde, um ihn zu retten. Er wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, ebenso den 21-Jährigen und seinen Beifahrer, die beide schwere Verletzung erlitten. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über den Grenzen des Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein. Jetzt sieht der junge Fahrer einer Strafanzeige entgegen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Fahrzeuge musste die Landstraße gesperrt werden. Gegen 13 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Wie die Polizei weiter berichtet, schätzt sie den Sachschaden durch den Unfall auf rund 60.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++++ 2082076

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell