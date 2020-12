Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB A 23, Itzehoe/Breitenburg - Fahrer verursacht unter hoher Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall mit 30.000 Euro Sachschaden

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch (16.12.2020) ist es gegen 16.00 Uhr auf der BAB A 23 in Richtung Heide und zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Süd und Nord zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

So befuhr ein 23jähriger Fahrer aus Itzehoe mit seinem Pkw Hyundai die Autobahn in Richtung Heide und näherte sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 200 km/h auf dem Überholfahrstreifen einer vorausfahrenden 29jährigen VW-Polo-Fahrerin aus dem Kreis Rendsburg. Der Hyundai-Fahrer lenkte sodann seinen Pkw ohne seine Geschwindigkeit wesentlich zu drosseln, auf die rechte Spur, die in diesem Moment aber durch ein parallel fahrendes Fahrzeug blockiert war. Um hier einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Itzehoer seinen Pkw wieder zurück auf die Überholspur, konnte in der Folge aber einen Heckaufprall mit der Polo-Fahrerin nicht mehr abwenden. Die Fahrzeuge prallten mit hoher Wucht gegen die Mittelschutzplanke und kamen entgegen zur Fahrtrichtung auf dem Haupt- und Überholfahrstreifen zum Stillstand. Beide Pkw wurden bei dieser Kollision total zerstört. Auch die Planke wurde stark beschädigt.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn musste in Richtung Norden für die Aufräumarbeiten ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt werden, es kam im Berufsverkehr zu Staubildungen.

Nach Rücksprache mit dem Gericht ist der Führerschein des Fahrers von der Polizei beschlagnahmt worden. Der Beschuldigte muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

