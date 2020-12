Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Westerrade - Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten - Zeugenaufruf durch die Polizei

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Bereits am Montag (14.12.2020) wurde in der Raiffeisenstraße in Westerrade ein beschädigter Geldausgabeautomat festgestellt. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung der Tat um Mithilfe.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 13.12.2020, 02:30 Uhr bis Montag, 14.12.2020, 08:20 Uhr Zutritt in den Vorraum eines Kreditinstitutes und versuchten den Geldausgabeautomaten unfachmännisch aufzubrechen.

Zum Sachschaden können keine Angaben getätigt werden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Rufnummer 04551 - 884 -0 zu richten.

