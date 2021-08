Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kleinwagen erleiden nach Zusammenstoß Totalschaden

57080 Siegen, Schränke (ots)

Am Samstagabend, den 21.08.2021, gegen 21:05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Rensbachstraße (L909) aus Eisern kommend und beabsichtigte, in Höhe vom Waldhaus Schränke nach links in Richtung Neunkirchen Salchendorf abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen Mannes aus Siegen, der die L531 zeitgleich mit einem VW UP in Richtung Eiserfeld befuhr. Die beiden Kleinwagen kollidierten im Einmündungsbereich. Der 24-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, der VW und der Twingo des Unfallverursachers wurden derart beschädigt, dass sie im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Die Landesstraße 531 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung der beteiligten Fahrzeuge bis circa 22:10 Uhr gesperrt werden.

