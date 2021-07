Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vandalismus + Illegal abgeladen + Kirchenfenster beschädigt + Silageballen beschädigt + Handtasche im Auto + Einbrecher stehlen Tabakwaren + Diebstahl von Fahrzeugteilen + Roller gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hommertshausen - Vandalismus

Zwischen Freitag, 02 und Freitag 23. Juli, kam es auf dem Gelände des SSV 1930 Hommertshausen zu einem Fall von Vandalismus. An der Grillhütte ist ein Teil der hölzernen Ablage herausgebrochen, vier Stühle aus Plastik wurden zerstört und teilweise auf dem Sportplatz verteilt. Die unbekannten beschädigten drei Holzbänke der Zuschauertribüne, beschädigten eine Eckfahne und warfen die Mülleimer sowohl an der Grillhütte als auch am Vereinsheim um und verteilten Glasscherben vor den Gebäuden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem beschriebenen Ereignis zusammenhängen könnten?

Steinperf - Beton und Bauschutt illegal abgeladen

Aufgrund von Menge, Größe und Gewicht dürfte ein größerer Lastwagen die etwa 10 bis 15 Tonnen Beton und Bauschutt, bestehend aus Schwerbeton- und Bruchsteinen illegal auf dem Gelände einer Firma in der Hinterlandstraße abgeladen haben. Möglicherweise handelt es sich um das Ergebnis des Abrisses einer Grundstücksmauer. Die Ablage erfolgte zwischen Samstag, 10. Juli und Freitag 16. Juli. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und der illegalen Abfallentsorgung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Kirchenfenster der E - Kirche beschädigt

Der Schaden fiel durch das Reinigen des Kirchenschiffs am Samstag, 24. Juli auf. Scherben lagen auf dem Boden unter einem Fenster der linken Längsseite der Kirche. Bei der Betrachtung des Fensters fielen mehrere Risse und ein Loch auf. Die Polizei geht derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Die Tatzeit steht nicht fest, muss aber vor dem Samstag, 08.30 Uhr gewesen sein. Wer hat rund um die Elisabethkirche Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein - Silageballen beschädigt

Silageballen müssen dauerhaft luftdicht verschlossen bleiben, damit das Tierfutter halt- und genießbar bleibt. Kommt Luft in die Ballen verdirbt das Futter durch die Ausbreitung von Schimmelpilzen schnell. Durch die Beschädigung von insgesamt 26 Silageballen entstand dem Landwirt ein Schaden von über Tausend Euro. Die Ballen waren Teil eines Lagers auf einer Wiese bei der Todtenmühle in Niederklein. Wer hat zur Tatzeit vor Samstag, 24. Juli, 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise geben? Die Ballenumwicklungen waren teilweise aufgeschlitzt, teilweise quasi durchlöchert. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dagobertshausen - Sachbeschädigung - Glasscheibe eines Gewächshauses beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Straße Weidebrunkel. Die Tat ereignete sich zwischen 08 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am folgenden Samstag, 24. Juli. Auf unbekannte Weise, mutmaßlich jedoch gewaltsam, ging eine Scheibe im Dach eines Gewächshauses im Garten des Anwesens zu Bruch. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Handtasche im Auto

Eine im Auto liegende Handtasche veranlasste einen Dieb die Seitenscheibe einzuschlagen und zuzugreifen. Er erbeutete eine Geldbörse mit Bargeld, Führerschein, Kreditkarten und anderen Dokumenten und Debit-Karten. Der Schaden am Auto beträgt mindestens 300 Euro. Der Wert der Beute liegt bei mindestens 500 Euro. Der betroffene graue E-Klasse Daimler stand zur Tatzeit am Samstag, 24. Juli, zwischen 12.30 und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb des Hauptfriedhofs in der Hohen Leuchte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen - Einbrecher stehlen Tabakwaren

Vermutlich durch ein gekipptes Fenster drangen Einbrecher in einen Lebensmittelmarkt in der Straße Im Boden ein. Sie erbeuteten Tabakwaren im Wert von mindestens 1200 Euro. Der Einbruch passierte am Samstag, 24. Juli. zwischen 17.05 und 17.30 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den oder die Täter und auch nicht auf ein etwaiges Fluchtfahrzeug. Wer hat fremde Autos oder Personen rund um den Markt gesehen? Wer kann Sachdienliche Hinweise geben? Vielleicht fiel ja eine Person dadurch auf, dass sie sich dort irgendwie komisch verhalten hat. Jeder Hinweis könnte dienlich sein und zur Aufklärung des Einbruchs beitragen. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Heskem - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Zwischen Samstag 10. Juli und Freitag, 23. Juli öffneten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Lindenring11 geparkten Ford Ka und stahlen aus dem Motorraum diverse Autoteile. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Roller gestohlen

Der Eigentümer und die Polizei fahnden nach einem gestohlenen schwarz silber farbenen Motorroller. Der Roller stand zur Tatzeit am Samstag, 25. Juli, zwischen 11.30 und 21.15 Uhr, im Hinterhof des Anwesens Sudetenstraße 14. Der Roller, ein Explorer Race GT 50, hat einen Wert von 1000 Euro und trägt das für 2021 gültige Versicherungskennzeichen 983KKR. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell