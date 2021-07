Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alarmanlage ging los + Tipi im Anna-Park angesteckt + Fahrten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra - Alarmanlage ging los

Beim Versuch, die Keller- und Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzubrechen, löste ein Einbrecher den Alarm aus und flüchtete letztlich ohne Beute. Der Täter verursachte an den Türen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Samstag, 24. Juli, zwischen 03 und 04 Uhr, in der Gladenbacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Tipi im Anna-Park angesteckt

Unbekannte steckten das Tipi im Anna-Park an und richteten damit mal abgesehen von dem ideellen Schaden einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an. Das schöne Tipi mit dem aus zahlreichen handgearbeiteten Stoffstücken, gehäkelten und gestrickten Teilen bestehenden bunten Zeltdach brannte am Freitag, 23. Juli, gegen 21 Uhr ab. Wer hat vor der Brandzeit Personen auf dem Spielplatz gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Landkreis - Fahrten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss

Wieder fuhren am zurückliegenden Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Am Samstag, 24. Juli, gegen 12.15 Uhr, stoppte die Polizei in Neustadt ein Auto. Am Steuer saß ein polizeibekannter 43 Jahre alter Mann. Nachdem sich der Autofahrer mit seinen Angaben zum verlangten Führerschein mehrfach widersprach und immer mehr verstrickte, gab er die offensichtliche Lügerei auf und räumte ein bereits seit Jahren keinen Führerschein mehr zu haben. Außerdem räumte der Mann den täglichen Konsum von Methadon und gelegentlichen von Cannabis ein. Um 22.35 Uhr reagierte der Drogentest eines in Neustadt kontrollierten Autofahrers positiv auf Amphetamine und THC. Der 36 Jahre alte Fahrer hatte den regelmäßigen Drogenkonsum eingeräumt und zugegeben, noch nie einen Führerschein besessen zu haben. Die Polizei musste dann nicht nur ihm, sondern auch der 35 Jahre alten Frau, die ihn auf der Wache abholte, die Weiterfahrt untersagen. Auch bei der Dame, die mit dem Auto zur Dienststelle kam, ergaben sich Hinweise auf einen Konsum von Betäubungsmitteln. Der Test bestätigte den Verdacht mit Anzeigen auf Amphetamine, Kokain und Opiate. Der Alkotest eines gegen 01.15 Uhr in Neustadt überprüften Autofahrers zeigte 1,13 Promille. Die Ermittlungen zum angeblich nur nicht mitgeführten Führerschein des 31-Jährigen dauern an. Ebenfalls ohne Führerschein und sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als auch unter Alkoholeinfluss unterwegs mit seinem Zweirad auf der Bundesstraße 454 war ein 33 Jahre alter Mann. Der Alkotest zeigte in der Nacht zum Sonntag, um 03.50 Uhr 0.79 Promille. Der Drogentest reagierte Amphetamine und Kokain. Schließlich fiel am Sonntag, 25. Juli, um 22.15 Uhr, noch ein 33 Jahre alter Mann in Stadtallendorf auf. Sein Alkotest zeigte einen geringen Einfluss in Höhe von 0.13 Promille, aber der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Wie üblich veranlasste die Polizei bei allen eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

