Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht im Wehrdaer Weg - Schaden in einer Höhe von 3,50 Meter

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg Vermutlich ein Lastwagen oder eben ein anderes Fahrzeug mit einem hohen Aufbau beschädigte die Fassade des Anwesens Wehrdaer Weg 42 f+g in einer Höhe von ca. 3,50 Metern. Der Gebäudeschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die bisherigen Ermittlungen brachten keine Hinweise auf das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug. Der Unfall passierte bereits zwischen Samstag, 17. Juli und Montag, 19. Juli. Am Montag um 16.20 Uhr wurde der Schaden festgestellt. Der Unfallhergang selbst steht nicht fest. Es ist möglich, dass der Schaden bei einem Wendemanöver oder auch bei einem rückwärts Einfahren in die Hofeinfahrt entstand. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0. Martin Ahlich

