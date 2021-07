Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Neue Drehleitermaschinisten für Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Nach dem Corona bedingten Ausfall des Lehrgangs im Jahr 2020, endete am Samstag dem 03.07.2021 der erste Lehrgang für Drehleitermaschinisten in Kirchhundem. In den 38 Unterrichtsstunden wurden Insgesamt 9 Kameraden der Einheit Kirchhundem in die Technik einer Drehleiter und ihrer Einsatzmöglichkeiten geschult. In vielen praktischen Übungen wurden die Unterstützung des Rettungsdienstes, die Rettung aus Höhen und Tiefen sowie der Einsatz des Wasserwerfers zur Brandbekämpfung trainiert. Nach abgelegter theoretischer und praktischer Leistungsüberprüfung, konnte Lehrgangsleiter Brandinspektor Felix Wurm allen Kameraden die Urkunde zum Drehleitermaschinisten überreichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell