Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerverletzter bei Unfall An der Wethmarheide in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0380

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich An der Wethmarheide / Brambauerstraße sind am Mittwochvormittag (7. April) zwei Autofahrer verletzt worden.

Nach ersten Zeugenangaben war eine 30-jährige Dortmunderin gegen 10.40 Uhr mit ihrem VW Touareg auf der Straße An der Wethmarheide in Richtung Norden unterwegs. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie nach links auf die Brambauerstraße abzubiegen. Aufgrund von Wartungsarbeiten befand sich die Ampel zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb.

Die Dortmunderin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei offenbar den vorfahrtberechtigten Skoda Fabia eines 48-jährigen aus Waltrop, der auf der Brambauerstraße in östliche Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenpralls rutschte die 30-Jährige mit ihrem Wagen über die Fahrbahn und stieß gegen den BMW eines 26-jährigen Dortmunders, der seinerseits die Brunnenstraße in südliche Richtung befuhr und im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten musste.

Rettungswagen brachten die leicht verletzte Dortmunderin und den schwer verletzten Mann aus Waltrop in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige blieb unverletzt.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell