Polizei Dortmund

POL-DO: Korrektur: Falsche Unfallstelle in der Pressemitteilung Nr. 0378

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0379

In der Pressemitteilung Nr. 0378 ist uns ein Fehler unterlaufen. Die Unfallstelle befand sich nicht wie zuvor geschrieben zwischen der Anschlussstelle Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna, sondern zwischen der Anschlussstelle Hamm/Bergkamen und dem Kamener Kreuz. Zudem geschah der Unfall in Fahrtrichtung Köln, nicht in Fahrtrichtung Bremen.

Wir haben dies in der Ursprungsmeldung korrigiert.

