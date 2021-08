Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf HTS Höhe Abfahrt City-Galerie - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der HTS im Bereich der Anschlussstelle "City-Galerie" hat am Donnerstag (19.08.2021) gegen 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen geführt. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Rheinland-Pfalz und stieß bei einem Wechsel des Fahrstreifens mit einem nachfolgenden Auto eines 21-Jährigen zusammen. Beide wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallwagen wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

