Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kleintier sorgte für Verkehrsbehinderungen auf HTS - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.08.2021) ist es aufgrund eines Auffahrunfalls auf der HTS zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Eiserfeld gekommen. Gegen 16:45 Uhr bremste eine 26-jährige Autofahrerin aufgrund eines Kleintiers (nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um ein Frettchen) stark ab. Ein nachfolgender 53-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte mit der Vorausfahrenden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die komplette Fahrbahn in Richtung Süden musste voll gesperrt werden. Rettungssanitäter kümmerten sich um die 26-Jährige, die leichte Verletzungen erlitt.

