Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Ulm (ots)

Am Samstag kam es in der Eberhardstraße zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Gegen 18.40 Uhr entstand in einer Erdgeschosswohnung ein Brand. Eine 80-jährige Frau hatte in ihrer Wohnung Kerzen auf einem Tisch entzündet. Sie ging für eine kurze Zeit aus dem Zimmer. Kurz darauf löste der Raummelder aus. Ihre Löschversuche verliefen erfolglos und es entwickelte sich ein Wohnungsbrand. In dem Mehrfamilienhaus wohnen über 40 Menschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es mehreren Bewohnern nicht mehr möglich ihre Wohnung zu verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte die Eingeschlossenen in Sicherheit. Auf einem nahegelegenen Parkplatz wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Bei dem Brand wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell