Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch - zwei Täter flüchten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (03.08., 00.35 Uhr) wurde die Polizei über einen versuchten Einbruch in das Ladenlokal eines Juweliers an der Kökerstraße informiert. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, welche mit einem Gegenstand auf die Scheibe des Geschäfts einschlugen. Da der Einbruch misslang, flüchteten die Unbekannten. Sie wurden in der Umgebung nicht mehr angetroffen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell