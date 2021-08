Polizei Gütersloh

POL-GT: 32-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Sonntagmittag (01.08., 12.33 Uhr) befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Ruthebachstraße. Er beabsichtigte von dieser nach links auf die Hörster Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftradfahrer, welcher die Hörster Straße aus Sicht des VW-Fahrers von links kommend befuhr. Der 32-jährige Zweiradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell