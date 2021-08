Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Mehrfamilienhauseinbruch gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (30.07., 18.00 Uhr - 22.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Lehar Straße eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür des Hauses auf und gelangten so in den Keller. Mehrere Räume wurden dort durchsucht. Ob sie Gegenstände aus den Räumen entwendet haben, muss noch geprüft werden.

Ein Anwohner bemerkte gegen 22.15 Uhr Schritte im Treppenhaus. Anschließend sei jemand aus dem Haus weggelaufen. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell