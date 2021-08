Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann mit gelber Jacke flüchtet nach zwei Straftaten im Gütersloher Stadtgebiet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (31.07., 21.15 Uhr) befuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin die Unterführung an der Friedrich-Ebert Straße. Eigenen Angaben nach stieg sie kurz von ihrem Rad ab, um eine Gruppe zu passieren, welche sich in der Unterführung aufhielt. Als die 17-Jährige wieder auf ihr Rad steigen wollte, wurde sie von einem Mann daran gehindert. Anschließend schlug der verwirrt wirkende Mann der Jugendlichen in das Gesicht. Wenige Zeit später informierte sie die Polizei. Der Mann konnte am Abend nicht mehr angetroffen werden. Dieser soll äußerst ungepflegt ausgesehen haben. Er trug eine gelbe Jacke und hatte lange Haare. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Bereits am Samstagnachmittag (31.07., 17.30 Uhr) fiel ein Mann mit derselben Beschreibung an der Oststraße auf. Hier hatte sich der bis dato Unbekannte auf die Straße gestellt und einen Autofahrer so zum Anhalten genötigt. Anschließend stieg der Mann mit der gelben Jacke auf den Pkw und kletterte über das Dach des Wagens.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat die Taten beobachtet und kann ergänzende Angaben machen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

