Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen helfen bei Unfallflucht

ArnsbergArnsberg (ots)

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin erleidet bei einem Zusammenstoß am Donnerstag leichte Verletzungen. Der 72-jährige Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle. Dank Zeugen kann der Mann aber schnell ermittelt werden. Das Mädchen fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Delecker Straße in Richtung Arnsberger Straße. Als der 72-jährige Autofahrer nach links in eine Einfahrt zu einer Parkgarage abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mädchen. Durch den anschließenden Sturz erlitt die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Der Mann setzte seine Fahrt fort und fuhr in die Parkgarage. Zwei Zeuginnen konnten den Unfall beobachten. Sie konnten den Beamten Hinweise auf das flüchtige Auto geben. Noch in der Garage trafen die Beamten auf den 72-jährigen Fahrer. Gegen den Arnsberger wird nun ein Strafverfahren wegen der Begehung einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

