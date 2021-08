Polizei Gütersloh

POL-GT: Angeblicher Sicherheitsbeauftragter betritt Wohnhaus in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagvormittag (30.07., 11.00 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann unter einem Vorwand Zutritt zu einem Haus Auf dem Knüll in Gütersloh. Der Unbekannte gab an, als Sicherheitsbeauftragter Türen und Fenster des Hauses kontrollieren zu wollen. Die arglosen Bewohner zeigten ihm ihre Wohnräume. Anschließend stellte der Unbekannte Fragen zur Aufbewahrung der Wertgegenstände etc.. Nachdem der ca. 60-65 jährige, 185cm -190cm große Mann das Haus wieder verlassen hatte, bemerkten die Bewohner das Fehlen eines Ringes. Zum Tatzeitpunkt trug der angebliche Sicherheitsbeauftragte ein kariertes Hemd und hatte kurze graue Haare.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte den Ring bei seiner Begehung entwendet hat.

Die Polizei Gütersloh warnt! Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnräume. Machen Sie im keinem Fall Angaben über Wertgegenstände oder Bargeldbeträge im Haus. Lassen Sie sich im Zweifel immer einen Ausweis zeigen und informieren Sie die Polizei.

Hinweise und Angaben zu dem angeblichen Sicherheitsmitarbeiter nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell