POL-DEL: Verkehrsunfall an der Kreuzung Syker Str./Schollendamm - 2 Verletzte

Delmenhorst (ots)

Am 03.07.2021, gegen 17.45 Uhr, bog die Fahrerin eines PKW Ford Kuga vom Schollendamm nach rechts in die Syker Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW Tiguan eines 75-jährigen Fahrers aus Delmenhorst, der auf der vorfahrtberechtigten Syker Straße stadtauswärts unterwegs war. Die Mitfahrer im VW, zwei Frauen im Alter von 94 und 74 Jahren, wurden leicht verletzt. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

