Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Auffahrunfall - 83-jähriger Verursacher unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Am 02.07.2021, gegen 19.05 Uhr, befuhr ein 83-jähriger PKW-Fahrer aus Delmenhorst die Stedinger Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnr. 66 kam es zum Auffahrunfall mit dem verkehrsbedingt anhaltenden PKW einer 45-jährigen Fahrerin aus der Samtgemeinde Harpstedt, wobei an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher verließ nach kurzer Übersicht mit seinem VW Golf unerlaubt den Unfallort. Er wurde von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hier wies er eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille auf. Er musste daraufhin zur Wache folgen, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

