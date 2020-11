Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Freitag, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Am gestrigen Freitag, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem "Media Markt"-Parkplatz in Speyer einen Unfall an einem geparkten blauen VW Passat Kombi. Vermutlich streifte er bei einem Parkvorgang die Beifahrerseite, wodurch ein Lackschaden an den beiden Türen in geschätzter Höhe von 2000 Euro entstand. Da der Parkplatz zu dieser Zeit von einer Vielzahl von Kunden besucht war, erhofft sich die Polizei einen Unfallzeugen zu finden, der Hinweise auf den Verursacher geben kann. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Stephan Franz, PHK

Telefon: 06232-137-103 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell