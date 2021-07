Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW-Fahrer übersieht Leichtkraftrad - Jugendlicher Zweiradfahrer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 03.07.2021, gegen 17.35 Uhr, befuhr in Delmenhorst ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer den Reinersweg Richtung Annenheider Allee. Zum Linksabbiegen in die Twistringer Straße hielt er verkehrsbedingt an, was der nachfolgende, 70-jährige PKW-Fahrer aus Delmenhorst zu spät erkannte und mit seinem Toyota auf das Zweirad auffuhr. Der 16-jährige Delmenhorster wurde verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

