POL-LG: ++ Pedelec-Fahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw - Ortsumgehung gequert ++ Pedelec-Fahrerin übersehen - Unterschenkelbruch ++ Eigentümer von Damenfahrrad KTM in grau gesucht ++

Lüneburg

Lüneburg - über "Lunchboxen" hergemacht - in Hotelbetrieb eingedrungen

In die Räumlichkeiten eines Hotelbetriebs in der Kaufhausstraße drangen zwei Geschwister in den späten Abendstunden des 24.05.21 ein. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Lüneburger (weiblich und männlich) machten sich dabei gegen 21:30 Uhr übe die Lunchboxen her und wurden durch einen Mitarbeiter überrascht. Die beiden "Fremdesser" versuchten abzuhauen, wurden jedoch nach Verfolgung durch die alarmierte Polizei zur Rede gestellt.

Lüneburg - Heranwachsende greifen auf Baustelle zu

Mehrere Verkehrszeichen "sammelten" zwei 18 Jahre alte Lüneburgerinnen in den späten Abendstunden des 25.05.21 bei einer Baustelle Am Weißen Turm illegalerweise ein und klauten diese. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die beiden Heranwachsenden gegen 22:45 Uhr im Nahbereich mit den Verkehrszeichen antreffen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Lüneburg - Einbruch in Wohngebäude - keine Beute

Ein Toilettenfenster eines Einfamilienhauses, Hopfengarten, brachen Unbekannte im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 21. und 24.05.21 auf. Die Täter waren zuvor an der Sicherung der Terrassentür gescheitert. Sie gelangten ins Innere des Gebäudes, suchten jedoch vergeblich nach Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Häusliche Gewalt" - Wegweisung

Gegen einen 20-jährigen gewalttätigen Lebenspartner ging die Polizei in den Mittagsstunden des 24.05.21 im Stadtteil Rettmer vor. Der Mann war nicht zum ersten Mal gewalttätig gegenüber seiner Lebenspartnerin geworden, so dass ihn jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzungen erwarten.

Lüneburg - Pedelec-Fahrerin übersehen - Unterschenkelbruch

Beim Rechtsabbiegen übersah ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den späten Abendstunden des 24.05.21 in der Schießgrabenstraße eine 31-Jährige mit seinem Pedelec. Der VW-Fahrer wollte gegen 22:00 Uhr bei Grünsignal an der Lichtzeichenanlage von der Altenbrückertorstraße in die Schießgrabenstraße abbiegen und kollidierte dabei mit dem in gleiche Richtung geradeausfahrende Lüneburgerin. Die 31-Jährige erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Neetze - Unterstand brennt - heiße Asche als Ursache

Vermutlich aufgrund noch nicht abgekühlter Asche geriet ein kleiner Unterstand Am Ried in Neetze in den Abendstunden des 24.05.21 in Brand und brannte trotz des schnellen Einsatzes der örtlichen Feuerwehr komplett ab. Es entstand geringer Sachschaden.

Lüneburg - Eigentümer von Damenfahrrad KTM in grau gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen konnte die Polizei bereits vor geraumer Zeit im Umfeld von zwei 16 und 18 Jahre alten Lüneburger ein Damenfahrrad KTM - Farbe grau - sicherstellen, welches bis dato keiner Straftat/Diebstahl zugeordnet werden konnte. Die Polizei bittet den Eigentümer sich mit der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 bzw. 2416 in Verbindung zu setzen.

++ Bilder des Fahrrads unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pedelec-Fahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw - Ortsumgehung gequert

In der Folge tödliche Verletzungen erlitt ein 66 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Mittagsstunden des 21.05.21 auf der Bundesstraße 248/493 (Ortsumgehung Lüchow). Der Mann aus der Region war gegen 12:30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Deichverteidigungsweg von Lüchow in Fahrtrichtung Plate unterwegs und kreuzte die Bundesstraße. Bei der Überquerung übersah der Mann einen Pkw Mazda einer 73-Jährigen aus dem Landkreis Bad Oldeslohe, welche in Fahrtrichtung Salzwedel unterwegs war. Die Frau konnten dem Pedelec-Fahrer nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Die Frau erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in die Elbe-Jeetzel-Klinik gebracht. Der Pedelec-Fahrer wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Schwerin geflogen und verstarb dort in den Abendstunden des 21.05.21.

Lüchow - Außenrollläden an Baucontainer beschädigt

Zwei Außenrollläden eines Baucontainers auf dem Sportgelände im Schulweg beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 23. auf den 24.05.21. es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 24.05.21 auf der Landesstraße 261 - Jeetzel. Bei der Kontrolle des Fahranfängers mit seinem Pkw VW Golf stellten die Beamten gegen 20:00 Uhr bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel stellten die Beamten bei dem Mann aus der Region mehrere Klemmleistenbeutel mit pflanzlichen Anhaftungen fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Bengalos und Nebeltopf gezündet

Mehrere Bengalos sowie einen Nebentopf zündete ein 21-Jähriger in den Abendstunden des 24.05.21 im Bereich eines Spielplatzes am Ilmenauufer sowie in der Albertstraße. Dabei wurde gegen 21:00 Uhr auch ein Mülleimer in Brand gesetzt. Den jungen Mann erwarten Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Rosche, OT. Neumühle - alkoholisiert unterwegs

Einen 48 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 24.05.21 auf der Bundesstraße 191. Dabei stellten die Beamten bei dem VW-Fahrer gegen 12:40 Uhr einen Alkoholwert von 1,99 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

Schwienau, OT. Stadorf - mit Pkw beim Überholen kollidiert - zwei Verletzte

Zu einer seitlichen Berührung zwischen einem Kraftrad Harley-Davidson und einem Pkw Renault kam es in den Mittagsstunden des 24.05.21 auf der Landesstraße 233 zwischen Stadorf und Groß Süstedt. Ein 52 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson wollte gegen 14:00 Uhr einen Motorroller überholen und übersah dabei, dass sich ein von hinten kommender Pkw Renault bereits im Überholvorgang befand. Das Motorrad rutschte durch die Kollision in den Seitenraum, wodurch der 52-Harley-Fahrer leicht und seine 54 Jahre alte Sozia schwer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro.

