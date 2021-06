Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Tattoostudio in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 30. Mai 2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 1. Juni 2021, 10:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Tattoostudio in der Breiten Straße in Brake.

Ein bislang unbekannter Täter verklebte das Türschloss des Tattoostudios kurz vor dem Eröffnungstag mit Sekundenkleber, sodass das Schloss nicht mehr aufgeschlossen werden konnte.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

