Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits in dem Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai 2021, 21:00 Uhr, auf Freitag, 28. Mai 2021, 6:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw in der Parkstraße in Elsfleth.

Der schwarze Mercedes war in dem Zeitraum am Straßenrand abgestellt.

Die unbekannten Täter beschmierten nahezu die gesamte Fahrerseite mit Klebstoff. Der Kleber musste durch eine Spezialfirma entfernt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

