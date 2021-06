Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++ Unfallverursacher flüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Juni 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in der Goethestraße in Delmenhorst schwer verletzt.

Gegen 7:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Goethestraße. Vor dem dortigen Kreuzungsbereich fuhr er an einem rechtsseitig am Straßenrand geparkten Pkw vorbei, wobei eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 13-Jährige dem Pkw-Fahrer ausweichen. Dabei kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort.

Rettungskräfte brachten die 13-Jährige in ein Krankenhaus.

Gegen den Pkw-Fahrer wurden Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einer fahrlässigen Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell