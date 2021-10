Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Polizeieinsatz nach Fußballspiel - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.10.2021, kam es nach einem Fußballspiel in Wehr zu einem Polizeieinsatz wegen eines Streites zwischen dem Schiedsrichter und Spielern. Gegen 12:40 Uhr war die Polizei vom Schiedsrichter zur Hilfe gerufen worden, der sich in seiner Kabine eingeschlossen hatte. Bei hitzigen Diskussionen nach dem Spiel sollen gegenseitige Beleidigungen und Bedrohungen gefallen sein. Die Gemüter konnten beruhigt werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich zu melden (Tel. 07761 934-0).

