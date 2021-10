Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Mofa

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.10.2021, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Straße Trottäcker in Bad Säckingen zum Zusammenstoß zwischen einer 29-jährigen Fahrradfahrerin und einem 16 Jahre alten Jugendlichen auf seinem Mofa. Die Fahrradfahrerin befand sich vor dem Mofa und wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Vorsorglich wurde die Fahrradfahrerin ins Krankenhaus gebracht. Sie konnte sich an das Unfallgeschehen nicht mehr erinnern. Ein Lkw soll zum Unfallzeitpunkt den beiden Beteiligten entgegengekommen sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

