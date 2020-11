Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fischdiebstahl

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Koksanger, Samstag, 14.11.20, 11.00 Uhr - Montag, 16.11.20, 08.30 Uhr

KALEFELD (schw) In dem Tatzeitraum von Samstag, 14.11.20, 11.00 Uhr bis Montag, 16.11.20, 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fischteich nahe der Ortschaft Düderode ca. 400 Forellen. Zum Abtransport der ca. 400 Forellen müssen der oder die Täter vermutlich größere Behälter mitgeführt haben. Dem Geschädigten, einem 57-jährigen Kalefelder, ist durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von ca. 2200,- EUR entstanden. Zeugen, die in dem o.g. Zeitraum, im Bereich der Gemarkung zwischen Düderode und dem östlich gelegenen Waldgebiet verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

