POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gestürzter Mofafahrer schlägt um sich

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 02.10.2021, hat ein gestürzter Mofafahrer in WT-Tiengen um sich geschlagen. Gegen 22.30 Uhr war der 20-jährige zusammen mit einem Sozius beim Vitibuck beim Abbiegen auf einen Grünstreifen geraten und gestürzt. Zeugen kamen den beiden zu Hilfe. Das wollte der Fahrer nicht und schlug um sich. Er traf einen Ersthelfer am Kinn. Von der Polizei musste der aggressive Mann überwältigt werden. Er war deutlich alkoholisiert und übergab sich mehrmals. Ein Alcomatentest ergab rund 1,7 Promille. Nach der Blutentnahme wurde er wie auch der Sozius stationär im Krankenhaus aufgenommen.

