POL-BI: Einbrecher hinterlassen Wasserschaden in Arztpraxis

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - In der Nacht zu Freitag, 02.07.2021, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Zahnarztpraxis an der Otto-Brenner-Straße und stahlen medizinische Geräte.

Die Einbrecher gelangten zwischen Donnerstag, 19:20 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, über ein Vordach auf der Rückseite des Gebäudes an ein Fenster der Praxis. Sie öffneten das Fenster gewaltsam und drangen in das Gebäude ein.

Sie betraten daraufhin verschiedene Räume und entwendeten mehrere Winkelstücke mit den dazugehörigen Motoren, Druckluftschläuche, Zahnentsteinungsgeräte, UV Lampen und ein Desinfektionsgerät.

Um an die Kabel des Desinfektionsgerätes zu kommen, zogen die Täter eine Spülmaschine aus ihrer Nische. Dabei löste sich der Wasserzuleitungsschlauch, wodurch ungehindert Wasser austrat. Das Wasser lief über eine Treppe in das darunter liegende Geschoss und richtete dort einen Feuchtigkeitsschaden an.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

