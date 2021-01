Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Aufbruch von Auto und Wohnwagen, massive Gewalteinwirkung

LienenLienen (ots)

Unter massiver Gewalteinwirkung haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (04.01.21), 08.30 Uhr, und Dienstag (05.01.21), 11.00 Uhr, Zugang zu einem Auto und einem Wohnwagen am Alten Schulweg in Meckelwege verschafft. Beide Fahrzeuge waren auf dem Hinterhof eines Einfamilienhauses abgestellt. Die Täter zerstörten unter anderem das Fahrerfenster des Opels und beschädigten auch die Fahrertür mit einem unbekannten, rostigen Gegenstand. Am Wohnanhänger wurden sowohl die Frontscheibe als auch die Eingangstür stark beschädigt. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 8500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Daher hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell