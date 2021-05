Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Am Montag, 10.05.2021 gegen 14:45 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Beghinenhof. Hierzu wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 / tg (366)

