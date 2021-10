Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Ohne Maske zum Einkaufen

Ulm (ots)

Völlig uneinsichtig zeigte sich am Samstag, gegen 17.55 Uhr, ein 38-jähriger Mann. Er wollte ohne eine Mund-Nase-Bedeckung in einem Supermarkt in der Wilhelm-Schussen-Straße einkaufen gehen. Die Angestellten verweigerten ihm den Zutritt. Der Mann trat einen Aufsteller kaputt und schlug mit seinem Rucksack nach dem Personal. Die Beamten nahmen die Strafanzeige auf und erteilten einen Platzverweis. Diesem kam der Randalierer jedoch nicht nach. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um 2 Promille. Nach einer Haftfähigkeitsuntersuchung durfte der Mann in einer Zelle wieder zur Ruhe kommen.

