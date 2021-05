Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - sexuelle Belästigung

Am Sonntag, den 30. Mai 2021, kam es um 16.55 Uhr auf der Brücke am Ambührener See zu einer sexuellen Belästigung: Eine 27-jährige Frau aus Hildesheim war als Joggerin an der o.g. Örtlichkeit unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf einem Damenfahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr mit der Hand auf den Po schlug. Die Joggerin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- südländisches Aussehen, - ca. 30-37 Jahre alt, - ca. 1,80 m groß, - schlanke Statur, - schwarze, kurze Haare, - Dreitagebart, - weißes T-Shirt, Hose mit Karomuster - in einem Fahrradkindersitz auf dem Gepäckträger saß ein kleiner Junge

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Lastrup - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 25. Mai 2021, 18.30 Uhr, und Sonntag, dem 30. Mai 2021, 10.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Brutberg ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 29. Mai 2021, 00.00 Uhr, und Sonntag, dem 30. Mai 2021, 09.00 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter zum wiederholten Male in der Soestenstraße zwei Reifen eines auf der Zufahrt der 46-jährigen Geschädigten abgestellten blauen PKW Opel Corsa. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Automaten

In der Zeit zwischen Samstag, den 29. Mai 2021, 23.30 Uhr, und Sonntag, den 30. Mai 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Tankstellengelände an der Osterstraße abgestellten Verkaufsautomaten für Grillfleisch etc. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 29. Mai 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, den 30.05.2021, 12.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Fritz-Reuter-Straße einen dort abgestellten orangen PKW Ford Focus mit roter Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Garrel - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, dem 29. Mai 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, dem 30. Mai 2021, 06.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter mit seinem PKW in der Straße Witten über den Fußballplatz, den Volleyballplatz, sowie mehrere Grünflächen des BV Varrelbusch und verursachte hierdurch tiefe Furchen im Rasen und im Erdreich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, dem 28. Mai 2021, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.05 Uhr, kam es in der Kirchhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf einem dortigen Parkstreifen abgestellten grauen PKW BMW 3er. Hierdurch entstanden Lackschäden im Bereich des linken Fahrzeughecks. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als verantwortlicher Fahrzeugführer nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, dem 30. Mai 2021, kam es um 16.15 Uhr in der Mozartstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt und beschädigte dabei einen etwa 50 cm hohen Holzzaun. Er entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Sachschaden betrug 250 Euro. Der Unfallverursacher konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, wo er sich zunächst in seinem Schlafzimmer unter dem Bett versteckt hielt. Da in der Umgebungsluft deutlicher Alkoholgeruch zu vernehmen war, ließen die Beamten den Mann pusten. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,24 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 30. Mai 2021, kam es um 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin befuhr zusammen mit ihrem 16-jährigen Bruder und einem Hund in ihrem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Nikolausdorf und beabsichtigte, nach links in die Böseler Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Garrel, welche mit ihrem PKW die Nikolausdorfer Straße in Richtung Garrel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Hund wurde vorsorglich einem Tierarzt vorgestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 10000 Euro.

Emstek - Schwelbrand in einer Biogas-Anlage

Am Sonntag, dem 30. Mai 2021 kam es gegen 17.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer dortigen Biogas-Anlage. Das Feuer konnte durch den Eigentümer mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Feuerwehr Emstek erschien zur Nachkontrolle vor Ort. Bis zur endgültigen Abklärung der Brandursache muss der Betreiber den Betrieb seiner Anlage einstellen. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

