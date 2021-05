Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Vechta, 49377 Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum -Trunkenheit im Straßenverkehr- Am Sa., 29.05.2021, gg. 12.00 h befuhr ein 54-jähriger aus Bakum mit seinem Pkw öffentliche Straßen in Bakum, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingleitet und die Weiterfahrt untersagt. Als Folge erwartet ihn eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot !

Vechta - zugeflogener Nymphensittich- Am Sa., 29.05.2021, gg. 10.00 h teilte eine Bürgerin der Polizei in Vechta mit, dass ihr am Visbeker Damm in Vechta ein zutraulicher Nymphensittich zugeflogen sei. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 18:35 Uhr, kam es in der Straße "Im Kühl", 49377 Vechta, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta befuhr die Straße "Im Kühl" in Fahrtrichtung Dornbusch. Im Kurvenbereich schnitt ein weißer Skoda die Fahrbahn des 20-jährigen. Dieser musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er eine Hecke und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des weißen Skoda setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta 04441-9430 in Verbindung zu setzten.

Holdorf- Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 29.05.2021, befuhr eine 43-jährige die B214 In Holdorf. Nachdem sie eine Reifenpanne hatte, wurde ihr durch ein anderes Fahrzeug geholfen. Diese stellten bei der Dame Atemalkoholgeruch fest und alarmierten die Polizei. Durch die Polizei wurde ein Atemalkohol mit 1,55 Promille festgestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Sachbeschädigung / Diebstahl

In der Nacht vom 28.05. zum 29.05.2021 wurden im Bereich der Windallee, Driverstraße, Antoniusstraße und Welper Straße mehrere Straßenschilder durch bislang unbekannte Personen beschädigt und entwendet. Außerdem wurde in der Welper Straße auf einem Privatgrundstück ein Zierbaum abgeknickt. An der Kreuzung Driverstraße / Windallee wurden bei der dortigen Statue zwei Blumenkübel umgeworfen und dabei stark beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta -04441/9430- zu melden.

