Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 29. Mai/30. Mai 2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im o.a. Überwachungszeitraum führten die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung von Samstag, den 29. Mai 2021, 04.30 Uhr, bis Sonntag, 30. Mai 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zur Einleitung von 32 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr wurde durch Zeugen eine "Corona-Party" im Gebäude eines Dinklager Unternehmens gemeldet. Bei der polizeilichen Überprüfung wurden insgesamt 29 Personen festgestellt, die zum Teil alkoholisiert waren und weder Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, noch den Mindestabstand zueinander einhielten. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und gegen alle Anwesenden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Samstagabend um 19:20 Uhr wurde der Polizei Vechta eine Hochzeitsfeier mit etwa 30 Teilnehmern in Visbek gemeldet. Eine Kontrolle vor Ort ergab, dass ein Großteil der Gäste ein Schreiben über die Genesung oder einen Impfnachweis mitführte. Gegen 4 Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

