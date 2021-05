Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Ein 23-jähriger Friesoyther kam am Samstag, gegen 17.26 Uhr, auf der B401 mit seinem Pkw leicht von der Fahrbahn ab und gelangte in den Straßengraben. Es wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem besteht der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 3,56 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und zwei Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Neuvrees - Autoreifen zerstochen / Zeugenaufruf

U.T. zerstachen am Samstag in den späten Abendstunden zwei Pkw-Reifen eines 53-jährigen Niederländers, welcher im Bereich der Feldstraße in der Nähe des Eleonorenwaldes seinen Pkw Toyota mit niederländischen Kennzeichen geparkt hatte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ) zu melden.

Saterland - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde ein 41-jähriger Litauer aus dem Saterland auf der Schulstraße in Ramsloh angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen / versichert. Um sich den Konsequenzen zu entziehen versuchte der Fahrer sich noch kurz vor der Kontrolle in einem Gebüsch zu verstecken - aber auch das ging schief. So wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und anschließend mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Diebstähle aus Sportbooten

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Anzeigen bzgl. Diebstählen an / aus Sportbooten im Bereich des Barßeler Hafens erstattet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel ( Tel.: 04499-922200 ) in Verbindung zu setzen.

