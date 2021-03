Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogendealer in Rheydt festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 30. März, gegen 13.40 Uhr in Rheydt an der Odenkirchener Straße einen 53-jährigen Drogendealer festgenommen.

Bei einer Streife durch die Rheydter Innenstadt wurden Polizeibeamte auf den 53-Jährigen und einen weiteren Mann aufmerksam. Als die Beamten sich ihnen näherten, versuchten die beiden, einen kleinen Gegenstand verschwinden zu lassen. Eine Kontrolle ergab: Dabei handelte es sich um Drogen, die der eine dem anderen verkauft hatte.

Bei dem 53-Jährigen fand die Polizei insgesamt 33 sogenannte Bubbles - sehr klein verpackte Einheiten von Betäubungsmitteln - und stellte sie sicher. Den 53-Jährigen nahmen sie vorläufig fest. Er wurde am Folgetag mangels Haftgründen wieder entlassen.

Ihn sowie seinen Kunden erwarten nun Strafverfahren. (jn)

