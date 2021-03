Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Tresor

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Dienstag, 30. März, zwischen 14 und 16.20 Uhr in eine Wohnung am Metzenweg in Waldhausen eingedrungen und haben einen Tresor mit Bargeld daraus entwendet.

Auf noch unbekannte Weise gelangten der oder die Täter zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Aus dieser nahm man den Tresor mit.

Laut Zeugen war gegen 14.30 Uhr ein lautes Geräusch aus Richtung der Wohnung zu vernehmen, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Möglicherweise wurde der Einbruch zu diesem Zeitpunkt verübt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell