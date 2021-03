Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Benzindiebstahl von Baustelle - Polizei stellt Tatverdächtigen

Mönchengladbach (ots)

Am späten Montagabend (29.03.2021) wurden Polizisten nach Wickrathberg gerufen, da dort wohl soeben zwei Personen Benzin aus dort stehenden Baggern absaugten, um es zu stehlen. Die Polizisten fahndeten und stellten einen Tatverdächtigen- mitsamt leeren Benzinkanistern.

Die Meldung über den Diebstahl auf einer Baustelle zwischen dem Hochneukicher Weg und dem Regioparkring ging bei der Polizei um 22.36 Uhr ein. Die beiden Täter hatten kurz bevor die Polizisten eintrafen die Beine in die Hand genommen und die in der Abfüllung befindlichen Kanister an den Baggern liegen lassen.

Die Fahndung führte allerdings zu einem 43-Jährigen, der mitsamt leeren Kanistern im Umfeld der Örtlichkeit in einem Auto saß. Die Ermittlungen bezüglich einer zweiten Person laufen derzeit noch. Der 43-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Er konnte im Anschluss an die Maßnahmen wieder gehen. Das Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weitere etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell