Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht in der Mönchengladbach Innenstadt: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf der Bismarckstraße ist es nach Angaben eines 50-jährigen Mönchengladbachers am 27.03.2021 zu einem Unfall gekommen, bei dem sein Auto stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 50-Jährige erschien am Sonntagmittag, 28.03.2021, auf der Polizeiwache und gab an, dass er am Tag zuvor gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw bei Rotlicht an der Kreuzung der Bismarckstraße / Steinmetzstraße auf dem Linksabbiegerstreifen gestanden hätte. Plötzlich habe ein Autofahrer, der aus Richtung des Minto von der Steinmetzstraße in die Bismarckstraße abbog, die Kurve so geschnitten, dass es zum Zusammenstoß kam. Der 50-Jährige hatte noch erfolglos versucht, ein wenig auszuweichen.

An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden, der abgebogene Wagen allerdings wurde beschleunigt und der Fahrer / die Fahrerin entfernte sich fluchtartig, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zu dem Pkw gab der 50-Jährige an, dass es sich um einen grauen Honda Civic R mit roten Streifen am Kühlergrill handelt.

Weiter hatte er nach dem Unfall einen namentlich nicht bekannten Passanten angesprochen, der den Unfall mitbekommen hatte.

Die Polizei bittet diesen Passanten dringend, sich als Zeugen zu melden. Weiterhin fragt sie: Wer hat sonst noch den Unfall beobachtet? Wer weiß von einem entsprechenden Fahrzeug, mit mutmaßlichen Beschädigungen im vorderen linken Bereich?

Auch der geflüchtete Fahrer / die geflüchtete Fahrerin sollte sich nicht davon abhalten lassen, im Nachhinein doch noch Richtige zu tun und sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell