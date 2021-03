Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 81-Jährige fällt falschen Polizeibeamten zum Opfer

Mönchengladbach (ots)

Eine Eickener Seniorin teilte der Polizei Mönchengladbach mit, dass sie am Freitag, 26. März 2021, angeblichen "Polizisten" unter anderem ihre EC-Karte übergeben hatte. Zuvor hatte sie einen Anruf bekommen, dass die Polizei ihr Eigentum wegen Einbrüchen in der Nachbarschaft schützen wolle.

Die 81-Jährige berichtete bei der Anzeigenerstattung am Montag (29.03.2021), dass sie am Freitag gegen 12 Uhr einen Anruf erhalten habe. Gemeldet habe sich ein Mann, der sich als Polizist ausgab. Er hätte eindringlich auf sie eingeredet: In der Nachbarschaft sei es zu Einbrüchen gekommen und weitere stünden bevor. Um Ihr Eigentum zu schützen, würde ein "Kollege" vorbei kommen und ihre Wertgegenstände in Verwahrung nehmen.

Etwa zwanzig Minuten später klingelte dann ein unbekannter Mann, um dies zu tun. Im guten Glauben gab sie ihm unter anderem ihre EC-Karte. Der "Polizist" bestand ihren Angaben zufolge darauf, dass sie niemandem etwas sage. Dann ging er.

Am Montag überkam die Dame ein schlechtes Gefühl. Sie kontaktierte das Geldinstitut und stellte fest, dass ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war. Sei erkannte, dass sie es mit kriminellen zu tun hatte und erstattete Anzeige.

Der angebliche "Polizist", der die EC-Karte entgegengenommen hatte, wurde wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt und 180-185cm groß, stabile Figur, deutsches Aussehen, akzentfreie Aussprache, stabile Figur. Auf dem Kopf habe er eine Seemannskappe getragen, die tief ins Gesicht gezogen war.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: So würden Polizisten niemals vorgehen! Legen Sie auf und melden Sie sich bei der echten Polizei!

Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in dem Bereich Bökelstraße / Schwogenstraße / Rheinbahnstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

