Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210816-1: Zeugensuche nach versuchtem Wohnungseinbruch

Erftstadt (ots)

Die Täter machten sich 10 Minuten lang an der Terrassentür zu schaffen, bevor sie von ihrem Vorhaben abließen.

In der Nacht zu Samstag (14. August) haben Unbekannte versucht in ein Haus an der Straße "Am Anger" in Liblar einzubrechen. Die Geschädigte hörte zwischen 2.30 Uhr und 2.40 Uhr laut eigenen Angaben Geräusche und Stimmen aus dem Erdgeschoss. Am nächsten Morgen habe sie Hebelspuren an der Terrassentür des Hauses bemerkt. Daraufhin rief sie die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei informiert wöchentlich mit dem Wohnungseinbruchradar über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar (sc)

