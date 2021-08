Polizei Bielefeld

POL-BI: 73 Kinder nahmen am Radfahrtraining teil

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Das Angebot der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Bielefeld in den Sommerferien stieß bei den Grundschülern auf große Resonanz.

"Besonders wertvoll war es, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen", bemerkt Karen Lemkemeyer, Polizeioberkommissarin und Verkehrssicherheitsberaterin. "Denn die Eltern begleiten die Kinder im Alltag und können durch ihr Verhalten ein positives Vorbild im Straßenverkehr sein."

Darüber hinaus konnten sich die Mütter und Väter ein eigenes Bild über die Stärken und Schwächen ihrer radfahrenden Kinder machen. So können sie in Zukunft Situationen noch besser einschätzen und ihre Kinder im Straßenverkehr sicher begleiten.

Das Radfahrtraining fand in Kleingruppen bis zu acht Kindern, in zwei Wochen der Ferien, auf dem Platz der Jugendverkehrsschule an der Apfelstraße statt. Eingeladen waren Kinder, die im 4. Schuljahr ihre Radfahrausbildung nicht abschließen konnten. Im Rahmen einer einmaligen Aktion bekamen die kleinen Radfahrer die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im Schonraum des Übungsplatzes anzuwenden.

Die Kinder freuten sich über die hilfreichen Tipps und Tricks der Polizistinnen und können nun sicher ins neue Schuljahr durchstarten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell