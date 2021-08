Polizei Bielefeld

POL-BI: SUV und Transporter gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Fahrzeugdiebstählen. In Heepen wurde in der Nacht zu Freitag, 06.08.2021, ein Ford Kuga entwendet. In Quelle verschwanden Autodiebe in der Nacht zu Samstag, 07.08.2021, mit einem Mercedes Sprinter.

Eine Bielefelderin parkte ihren Ford Kuga zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, an der Graf-Bernadotte-Straße. Der graue SUV aus dem Baujahr 2018 stand auf einer Abstellfläche vor Wohnhäusern.

An der Carl-Severing-Straße erschienen Autodiebe zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 07:00 Uhr, an einem abgestellten Mercedes Sprinter. Der rote Transporter eines Bielefelder Handwerkerunternehmens war teilweise mit unterschiedlichen Werkzeugen beladen. Das Fahrzeug aus dem Baujahr 2015 stand in Nähe der Einmündung der Queller Straße und trug eine weiße Beschriftung.

Hinweise zu bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

