POL-BI: Polizei hilft bei Familienzusammenführung

Bielefeld (ots)

Einen ungewöhnlichen Einsatz gab es für Beamte der Bielefelder Autobahnpolizei am Samstag, dem 07.08.2021, als ein Mann seinen Sohn auf einem Autobahnparkplatz vergaß.

Gegen 11:30 Uhr meldete sich ein 44-jähriger Braunschweiger telefonisch bei der Autobahnpolizeiwache Herford und erklärte, bei der letzten Toilettenpause an der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund seinen elfjährigen Sohn vergessen zu haben. Dieser müsse sich während der Pause unbemerkt aus dem Fahrzeug geschlichen haben. Kurz vor Bielefeld habe dann das jüngste von drei Kindern im Fahrzeug nach seinem großen Bruder gefragt, wodurch der Braunschweiger das Fehlen seines Sohnes bemerkte.

Das Dilemma des Mannes verstärkte sich dadurch, dass er aufgrund einer Vollsperrung nach einem PKW- Brand auf der A 2 bei Bielefeld im Stau stand und er sich nicht an den Namen des Parkplatzes erinnern konnte.

Aufgrund seiner Beschreibung schlossen die erfahrenen Beamten der Autobahnpolizei und der Einsatzleitstelle auf den etwa 50 km entfernten Parkplatz "Papenbrink Nord" an der A 2 bei Rinteln als Ort der verhängnisvollen Pause. Dort konnte eine Streifenbesatzung den geduldig wartenden Elfjährigen wohlbehalten antreffen und zur Autobahnpolizeiwache in Herford bringen, wo ihn sein Vater nach Auflösung der Vollsperrung kurze Zeit später dankbar und glücklich wieder in die Arme schließen konnte. Mit einiger Verzögerung konnte dann der nun wieder vollzählige Tross seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell