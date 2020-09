Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Einbruch gescheitert; Heidekreis: Geldforderung durch falsche Polizeibeamte am Telefon; Walsrode:Fassade besprüht.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.09.2020 Nr. 1

23.09./Einbruch gescheitert

Dorfmark : Der Versuch ein Fenster im Obergeschoß eines Firmengebäudes in der Becklinger Straße aufzuhebeln missglückte unbekannten Einbrechern, so dass sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

23.09./ Geldforderung durch falsche Polizeibeamte am Telefon

Heidekreis: Vermehrt kam es am gestrigen Tag im Bereich Munster, Bispingen und Schwarmstedt zu Anrufen von unbekannten Betrügern die sich am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgaben. Es wurden in dem Gespräch zum Teil hohe fünfstellige Geldbeträge zur Vermeidung einer Haft für einen nahen Angehörigen gefordert. Die Angerufenen bemerkten jeweils den Betrug und beendeten das Gespräch, so dass es zu keinen Vermögensschäden kam.

24.09./ Fassade besprüht

Walsrode: Bereits am vergangenen Wochenende besprühen Unbekannte die Fassade eines Gebäudes am Kleinen Graben in Walsrode mit silberner Farbe. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell